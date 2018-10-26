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Ali Çetinbaş, Ankara'da düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Genel Merkez’de düzenlenen ’127.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Genel Merkez'de düzenlenen '127. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.


Toplantıya ayrıca Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur da katıldı.


AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, önemli mesajlar verdi.


Erdoğan, "31 Mart'ta yapılacak seçimler için hazırlıklarımız sürüyor. YSK'nın takvimini beklemeden bir takım süreçleri tamamlamak istiyoruz. Mevcut belediye başkanları ile değerlendirmemiz belli bir aşamaya geldi. Aday belirleme sürecini hızlandırmamız, milletimizin gönlüne girmemiz için yapacağımız çalışmalarda bize zaman kazandıracaktır. Mahalli seçimlerin kendine göre dinamikleri vardır. Mahalli seçimlerde aday tespitleri çok önemli, bunun yanında belediye meclis üyeleri çok önemli, il genel meclis üyeleri çok önemli. Her aşamada bu dinamikleri göz önünde tutmak gerekiyor" dedi. (EFE)

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