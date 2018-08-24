Bunun yeni kurulan ittifaklarla alakalı bir durum olduğunu ifade eden Çetinbaş, ”40 yıldır Kütahya’da milletvekili çıkarma şansına ulaşamamış CHP kurulan ittifaklar sayesinde 40 yıl sonra 40 yıllık oyunu 10’da 40’la yani bir milim bile arttırmadan bir milletvekili çıkarmıştır. 2011, 2015 daha önceki milletvekili seçimlerine baktığımızda fark eden bir oy artışı görmüyoruz. Sokağa çıktığımızda işte ’CHP bir milletvekili çıkartmış’ söylevleri olmaktadır. Çıkartır kardeşim aynı oyunu aldı” dedi.

"Siyaseti sosyal medya üzerinden yapmaya çalışıyorlar"

Ortaya koyduğu itirazının CHP’de sanki bir yükseliş, oy artışı varmış algısına olduğunu söyleyen Çetinbaş, “Zaten gerçekle bir ilgisi yoktur. Bizle muhalefetin, algıyla, şovla bir ilgisi vardır. Şimdi şunu da görüyoruz. Sosyal medyada yazarsınız, elinize bir kağıt alıp dilekçe yazarsınız, ’Şu talebimiz şöyle, şöyle olsun’ Bunu sponsorlu, sponsorsuz sosyal medyada paylaşırsın. Paylaştın, seninle alakalı talep ettiğin iş olursa muhalefet milletvekili olarak bunu yapmış olursun. Bunu beyan ettin ya, ya olmazsa seçmen senden hesap sorar mı? Hayır, iktidar partisi milletvekilleri becerememiş olur. Ne güzel dünya, salla gitsin, yaz gitsin, sorumluluk yok. Kütahya’ya bedelli askerlik gelmesi için ne yaptın kardeşim? Allah için söyle? Yalan konuşma ne yaptın? Emek hırsızısın sen. Neden? Hiçbir iş yapmadın. Bir tane dilekçe yazıp, onu maille gönderdin. Eskisi gibi posta parası bile vermedin. Bakanlıkla görüşmedin, komutanlıkla görüşmedin, nereden biliyorsun. Ben görüştüm, ben biliyorum kardeşim. Bedava nemalanmak için emek hırsızlığı yapanlara göreceksiniz, kalbi bu memleketin çocuklarına hizmet etme sevdasıyla dolu olmayanlara önümüzdeki seçimlerde aziz milletimiz kocaman bir şamar atacak. Böyle yağma yok. Çok kolay, Mesela Kütahya ile ilgili bir meselede ’Kademe bilmem nereye gitsin’ Allah, Allah kime sordun? Biz 4 yıla yakın süredir yüzde 1 için uğraşıyoruz. Beyan edebilir miyiz? Edemeyiz. Niye? Yapamazsak hesap sorarlar. Öteki Coğrafi alan diyor. Ne coğrafi alanı kime sordun? Ticaret Borsası Başkanının haberi yok. Yaz gitsin, salla gitsin, söyle gitsin. Nasıl olsa bu iktidar çalışıyor. Yüzde 90 yaparlar, yaparlarsa biz yapmış oluruz, nemalanırız. Yapamazlarsa onlar beceriksiz olur, yine biz nemalanırız uyanıklığını yapmalarına izin vermeyeceğiz” diye konuştu. ( EFE)