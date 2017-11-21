Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Kütahya
  •  » Ali Çetinbaş: Cumhuriyet Tarihinin En Önemli Yatırımı, Kuruluş Ve Kurtuluşun Topraklarına Yakışır
21 Kasım 2017 11:52

Ali Çetinbaş: Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımı, kuruluş ve kurtuluşun topraklarına yakışır

Kütahya heyeti, yerli otomobil üretimi için 5 babayiğitten biri olan Anadolu Grup’un Onursal Başkanı Kamil Yazıcı’yı ziyaret etti.

Ali Çetinbaş: Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımı, kuruluş ve kurtuluşun topraklarına yakışır

21 Kasım 2017 11:52


Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Nafi Güral ve İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, KUTSO Meclis Başkanı İsmet Özoturaç, Yazıcı’yı İstanbul’daki ofisinde ziyaret ederek, yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesi isteğini ilettiler.


Kütahya heyeti, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede yatırımın, Zafer OSB’ye yapılması halinde elde edilecek avantajları anlattı.


AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, yaptığı açıklamada, "Yerli otomobil üretiminde yer alacak beş babayiğitten biri olan Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı’yı Kütahya delegasyonu olarak ziyaret ettik.Kendisini bu büyük ve önemli projede omuzlarına almış oldukları ağır yük için tebrik ederek başarılar diledik. Cumhuriyet tarihinin bu önemli projesinde yer almak için Kütahya olarak her yönüyle hazır olduğumuzu detaylı gerekçeleriyle açıklamada bulunarak üretime talipli olduğumuzu ilettik. Konu ile ilgili olarak da yerli otomobilin Kütahya’da üretimi için hazırlamış olduğumuz detaylı dosyayı Yazıcı’ya takdim ettik. Kütahya Sevdalıları olarak bu konuda çalışmalarımız ve görüşmelerimiz her alanda ve diğer girişimcilerle de görüşülerek devam edecektir. Bizler halkımızın çok büyük bir istekle arzuladığı yerli otomobil üretimi için haklı isteklerini sonuna kadar destekleyeceğiz ve takipçisi olacağız" dedi.


"Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımı, kuruluş ve kurtuluşun topraklarına yakışır" diyen Başkan Çetinbaş, görüşme sonrası ziyaretin anısı olarak Anadolu Grup Onursal Başkanı Kamil Yazıcı’ya ’Kütahya’nın Üç Boyutlu Tarih Atlası’nı hediye etti ve kendisini Kütahya’ya davet etti(EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
7
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    7°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç