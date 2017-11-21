Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Nafi Güral ve İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, KUTSO Meclis Başkanı İsmet Özoturaç, Yazıcı’yı İstanbul’daki ofisinde ziyaret ederek, yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesi isteğini ilettiler.

Kütahya heyeti, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede yatırımın, Zafer OSB’ye yapılması halinde elde edilecek avantajları anlattı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, yaptığı açıklamada, "Yerli otomobil üretiminde yer alacak beş babayiğitten biri olan Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı’yı Kütahya delegasyonu olarak ziyaret ettik.Kendisini bu büyük ve önemli projede omuzlarına almış oldukları ağır yük için tebrik ederek başarılar diledik. Cumhuriyet tarihinin bu önemli projesinde yer almak için Kütahya olarak her yönüyle hazır olduğumuzu detaylı gerekçeleriyle açıklamada bulunarak üretime talipli olduğumuzu ilettik. Konu ile ilgili olarak da yerli otomobilin Kütahya’da üretimi için hazırlamış olduğumuz detaylı dosyayı Yazıcı’ya takdim ettik. Kütahya Sevdalıları olarak bu konuda çalışmalarımız ve görüşmelerimiz her alanda ve diğer girişimcilerle de görüşülerek devam edecektir. Bizler halkımızın çok büyük bir istekle arzuladığı yerli otomobil üretimi için haklı isteklerini sonuna kadar destekleyeceğiz ve takipçisi olacağız" dedi.

"Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımı, kuruluş ve kurtuluşun topraklarına yakışır" diyen Başkan Çetinbaş, görüşme sonrası ziyaretin anısı olarak Anadolu Grup Onursal Başkanı Kamil Yazıcı’ya ’Kütahya’nın Üç Boyutlu Tarih Atlası’nı hediye etti ve kendisini Kütahya’ya davet etti(EFE)