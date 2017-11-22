Çetinbaş, yaptığı açıklamada, "Rasim Ozan Kütahyalı isimli kişi her ne kadar Kütahyalı soyadını taşıyor olsa da, Kütahya ile uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti ve yadigarı olan Boşnak kardeşlerimize hakaret derecesindeki saldırısından büyük üzüntü duydum. Kendisini şiddetle kınıyorum. Kullandığı isim ile Kütahya’mızın adına zarar veren bu kişinin adına bakıp da Kütahya’yı temsil ettiği izlenimi edinilmemesini istirham ediyorum" diye konuştu.

Başkan Çetinbaş, Gazeteciler Cemiyeti’nde bir araya gelip sözleri sebebiyle Rasim Ozan Kütahyalı’ya tepki gösteren STK’lar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmet Özotraç, Kütahya Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ercan Taşkın, Kütahya Bosna Hersekliler Derneği Başkanı Rasim Bayram, Kütahya Esnaf Odaları Başkanı İbrahim Yiğit, Türk-İş Kütahya İl Temsilcisi Eşref Erden, Kütahya Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç, Kütahya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Tekin, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz ve Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam’ı tebrik ettiğini ve yanlarında olduğunu ifade etti. (EFE)