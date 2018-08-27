Kendisi Kütahya’yı ve insanlarını daha yeni yeni tanımaya başladı" dedi.

Çetinbaş, şehir gündemiyle alakalı düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin soruları üzerine Erbaş’ın kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi.

AK Parti ve MHP’nin Kütahya’da sergilediği Yenikapı ruhu diğer illere örnek olduğunu dile getiren Çetinbaş, "Sayın Erbaş şehrimizi yeni yeni tanıyor, şehrimizin insanlarını da yeni yeni tanıyor. Kırk günü aşan bir süredir Kütahya milletvekili, bunun acemiliği de var herhalde. Bütün bunların oluşturduğu duygu yoğunluğu veya karmaşası içerisinde şahsımla ilgili söylediği sözleri bize düşen hoş görmektir. Ancak şunu ifade etmek isterim; 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra ’Yenikapı ruhu’ diye adlandırdığımız Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti’mizin gerek genel merkezleri gerekse genel başkanlarının birlikte sürdürdüğü ilişki modeli veya biçimi, MHP Kütahya İl Başkanı Sayın Ferhan Yıldırım ile şahsım arasında doğru şekilde biçimlendirilmiştir. (o ödemde Erbaş yok) Belki de bizim gerek siyasi partilerimiz gerekse il başkanı olarak şahıslarımız arasında kurduğu bu anlayış ve hukuk başka Anadolu şehirlerine örnek olmuştur. Bizim buradaki düsturumuz genel başkanlarımızın birbiriyle olan hukukuyla aynı seviyede ve mertebededir. Kurulan bu anlayışın Kütahya’da zedelenmesine, zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğim. Ben Kütahya’da doğmuş, sokaklarında misket oynamış, tahsil hayatını bu şehirde tamamlamış, 2009 yılından beri de çok sevdiğim partinin çeşitli kademelerinde görev yapmış bir kardeşinizim. 2009’dan beri kaç tane genel seçim, kaç tane yerel seçim yaşadık. Bunların her birinde fedakarca teşkilatlarda çalışmış Kütahya sevdalısı bir adam mı hedefli siyaset yapar veya hırslıdır? Seçimden veya adaylar belirlenmeden başka başka şehirlerde doğmuş, başka şehirlerde yatırım yapmış ve aniden gelip şehrimizden milletvekili adayı olmuş bir beyefendi mi daha hedefli, hırslı bir siyaset yapar?" diye konuştu.(EFE)