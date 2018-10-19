Alim Işık: "Benim partim belli"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya eski milletvekili Alim Işık, 'İYİ Parti'den belediye başkan adayı olacağı' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bizim siyasi duruşumuz, siyasi adresimiz ve siyaset ilkelerimiz bellidir ve bugüne kadar da hiç değişmemiştir" dedi.

Hiç kimsenin MHP'yi siyasi emellerine alet edemeyeceğini dile getiren Işık, "Kütahya'mızda kimler tarafından yaptırıldığını bilmediğim bir ankette adımın geçtiğini ve bugüne kadar hiç ilgimin olmadığı bir siyasi partiden belediye başkanı adayı olmamın nasıl karşılık bulacağının sorulduğunu sosyal medya paylaşımlarından öğrenmiş bulunmaktayım.Şahsımın milletvekili olarak aktif siyasette bulunduğu dönemlerde, memleketim adına bir siyasetçi olarak onurla hizmet vermeye çalıştığı siyasi partinin hangi parti olduğunu memleketimdeki herkes alenen bilmektedir. Bizim siyasi duruşumuz, siyasi adresimiz ve siyaset ilkelerimiz bellidir ve bugüne kadar da hiç değişmemiştir. Söz konusu anketi yaptıranlar, eğer belli bir maksatla ve bilerek bunu yapıyorlarsa, bunun kendilerine ve memleketimize sağlayacağı bir yarar olmayacaktır. Eğer bilmeden yapıyorlarsa, bunu cehaletlerine veririz. Kimsenin, şahsımı ve mensubu bulunduğum kutlu camiayı kirli siyasi emellerine alet etmemesini belirtir, siz değerli hemşehrilerimin bu tür siyaset cambazlarına fırsat vermemesini özellikle istirham ederim. Siyaseti, onurlu ve ilkeli yapan herkese başarılar dilerim. Allah gönüllerine göre versin" diye konuştu. (EFE)