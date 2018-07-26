"Allah, bizlere o günleri bir daha yaşatmasın"

Ziyaret esnasında çocuklara çikolata dağıtıldı ve çocuklarla sohbet edildi. Kurslar hakkında Müdür Numan Tanrıkulu’na bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil AKbulut, ’’Kuran-ı Kerim Öğrenme kurslarına 6-12 yaş arası toplam 21 öğrencinin katılıyor. Kurslara katılan öğrenciler, henüz okula başlamayanlar ile ilkokul öğrencileri. 4-6 yaş grubu öğrencilerine iyilik, merhamet, sevgi ve saygı gibi değerlerin çeşitli etkinlik ve oyunlarla verilmeye çalışılıyor’’ dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, “İnanıyorum ki öğrendiğiniz Kuran-ı Kerim’in manalarını da öğrenerek bu alanda farklı bir yere doğru yolculuk edeceksiniz. Bununla birlikte çevrenizdeki insanlara da yüce kitabımızın emir ve yasaklarını ileteceksiniz. “Kur’an-ı Kerim’in gizli bir şekilde öğrenilmek zorunda kalındığı çok zor bir dönemlerden çok şükür bugün özgürlüklerin yaşandığı günümüze geldik. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın. Unutmayalım ki geçmiş dönemlerde ölüleri yıkayacak gassal dahi bulunamıyordu. Dini bilgisi yüksek, ilmini amele çeviren, toplumla beraber olan ve mütevazilikten asla taviz vermeyecek bu yavrularımız inşallah toplumumuza örnek birer kişi olacaklar” şeklinde konuştu.(YD-EFE)