Almanya’da dernek başkanına bıçaklı saldırı

Kütahyalı bir dernek başkanı, Almanya’nın Bottrop şehrinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Almanya’da DİTİB Bottrop Merkez Camii başkanlığını yürüten İbrahim Özen, cami önünde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen bir Türk vatandaşı tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Özen’in ameliyata alındığı öğrenildi. Yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulan İbrahim Özen’in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. İsmi açıklanmayan şüphelinin ise yakalandığı ve Bottrop emniyetinde sorgulandığı ifade edildi.