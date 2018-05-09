Almanya’da yaşayan Türk öğrenciler, Kütahya’ya hayran kaldı

Öğrenciler ilk olarak Vali Ahmet Hamdi Nayir’i ziyaret etti. Gençlerin dini, ahlaki ve milli kimliklerinin muhafazası, onların tarihi ve kültürel kökenleriyle buluşturularak aidiyet bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen program çerçevesinde, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da hazır bulundu.

Kabullerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir’e teşekkür eden öğrenciler, Kütahya’ya dair ön yargılarının kırıldığını, şehri çok beğendiklerini söylediler.

Almanya’dan gelen heyeti Kütahya’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Böyle bir gezinin düzenlenmesi gerçekten güzel bir fikir. Biz, bin yıl önce ata yurdumuzu terk etmiş, Orta Asya’dan Anadolu’ya, ana yurdumuza yerleşmişiz. Bazıları ata yurttan, ana yurda, Avrupa içlerine kadar gitmiş, sizler öyle bir nesilsiniz ama dünya üzerinde bizim kalıcı yerimiz Anadolu. Yalnızca bizim değil, sıkıntı çeken bütün insanlığı ana kucağı gibi Anadolu. Osmanlı zamanında Avrupa içinde sıkıntı çekenleri kabul etmiş bir toprak, bugün Suriye’de sıkıntı çekenleri kabul eden bir toprak. Sizler eğitim görmüş, nitelikli insanlarsınız” dedi.

"Anadolu dışında yaşayan en büyük nüfusumuz Avrupa’da"

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin başarıyla atlatıldığını ancak tehditlerin sürdüğüne dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Tehlike geçmedi. Biri biterse pes edip geri durmuyorlar, ikinci bir tehlikeyi oluşturmaya çalışıyorlar. Bunların hiçbiri bize ümitsizlik verecek hadiseler değil, bunların her birinden daha da güçlenerek çıkmasını bilmemiz lazım ve çıkıyoruz hamdolsun. Anadolu olarak en büyük gücümüzün de Avrupa’da olması gerekir. Çünkü Anadolu dışında yaşayan en büyük nüfusumuz Avrupa’da. Türk Cumhuriyetleri olarak baktığımızda belki 300 milyon nüfusumuz var ama uzun tarihi ve kültürel kopukluklar yaşamışız. Onları elbette ihmal etmeyeceğiz ama sizler öyle değilsiniz. Avrupa’da bizimle birebir irtibatlı, bizim kültürümüzü yaşayan bir nesil var diye düşünüyoruz. İşçi olarak gönderdik, işveren pozisyonuna geçtiler. Belki okuma yazma bilmiyorlardı şimdi üniversite mezunlarımız var. Bu nitelikli gücü lehimize kullanmamız lazım. Bu aynı zamanda yaşadığınız toprakların da lehine kullanılması lazım. Oraların da yıkıcı değil yapıcı unsuru olarak, oraların da sanayisinde, ticaretinde, sağlığında, eğitiminde söz sahibi olmanızdan kıvanç duyarız” şeklinde konuştu.

Almanya-Münster Din Hizmetleri Ataşeliği bölgesinde ikamet eden 40 öğrenci ile 5 görevli hocanın İstanbul ile başlayan programı Bursa ve Çanakkale illerinin ziyaret edilmesiyle sona erecek. (EFE)