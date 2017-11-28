Alternatif yeşillik, taze haşhaş otu

Bölgede izinli ekimi yapılan kışlık haşhaş bitkisinin taze yeşil yaprakları üreticiler tarafından seyreltilerek pazarda kilosu 5 liradan satılıyor.

Taze haşhaş otu üretimi yaparak pazara alternatif yeşillik ürün olarak piyasaya süren üreticilerden Süleyman Aygün, çok leziz olan taze haşhaş otu yapraklarının kendine has lezzetinden dolayı kısa sürede pazarda tercih edilen yeşillikler arasına girdiğini söyledi.

Aygün, "Haşhaş bitkisi topraktan boy attıktan sonra çetin kış şartlarına dayanıklı olduğu için açıkta yetiştirilmektedir. Özellikle salatası yapılan ve yemeklerin yanında da tüketilen haşhaş otunun ağrı ve sancıları giderici özelliği olduğu bilinmektedir” dedi.(MA-EFE)