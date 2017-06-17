Altıntaş Kaymakamı orucunu şehit ailesinin evinde açtı

1995 yılında Kuzey Irak’ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Onbaşı Mehmet Emin Borazan’ın annesinin evine misafir olan Kaymakam Çelik ’’Refiye annemizi evinde ziyaret ederek,hep birlikte iftarımızı açtık. Rabbim kabul eylesin. Şehit ve gazi ailelerimiz unutmamalıdırlar ki hiçbir zaman yalnız değillerdir. Devletimiz ve milletimiz her daim yanlarındadır.’’ dedi.

Şehit Annesi Refiye Borazan ’’Bizleri unutmayan, her daim ziyaret eden devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Kaymakam beyime çok teşekkür ediyorum’’ifadelerini kullandı. (YD-EFE)