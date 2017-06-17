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17 Haziran 2017 12:03

Altıntaş Kaymakamı orucunu şehit ailesinin evinde açtı

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, vatani görevi sırasında şehit olan er Mehmet Emin Borazan’ın annesi Refiye Borazan’ı evinde ziyaret etti ve orucunu aile ile birlikte açtı.

Altıntaş Kaymakamı orucunu şehit ailesinin evinde açtı

17 Haziran 2017 12:03


1995 yılında Kuzey Irak’ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Onbaşı Mehmet Emin Borazan’ın annesinin evine misafir olan Kaymakam Çelik ’’Refiye annemizi evinde ziyaret ederek,hep birlikte iftarımızı açtık. Rabbim kabul eylesin. Şehit ve gazi ailelerimiz unutmamalıdırlar ki hiçbir zaman yalnız değillerdir. Devletimiz ve milletimiz her daim yanlarındadır.’’ dedi.


Şehit Annesi Refiye Borazan ’’Bizleri unutmayan, her daim ziyaret eden devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Kaymakam beyime çok teşekkür ediyorum’’ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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