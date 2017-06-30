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30 Haziran 2017 12:12

Altıntaş Kaymakamlığına yeni araç

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, yaşlılara evde bakım hizmetinde kullanılmak üzere araç alındığı bildirildi.

Altıntaş Kaymakamlığına yeni araç

30 Haziran 2017 12:12


Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş Kaymakamlığımıza aldığımız yeni aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun.Aracımızı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın Bakanlık tarafından kabul edilen "Evde bakım hizmeti projesi" ile yaşlılarımıza evlerinde hizmet etmek için tahsis ettik. Bu projeyle yaşlılarımızın evlerine konuk olup, temizlik ve bakım ihtiyaçlarını Devletimiz eliyle karşılayacağız. Şeyh Edebali’nin dediği gibi "İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın" ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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