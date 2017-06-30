Altıntaş Kaymakamlığına yeni araç

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş Kaymakamlığımıza aldığımız yeni aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun.Aracımızı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın Bakanlık tarafından kabul edilen "Evde bakım hizmeti projesi" ile yaşlılarımıza evlerinde hizmet etmek için tahsis ettik. Bu projeyle yaşlılarımızın evlerine konuk olup, temizlik ve bakım ihtiyaçlarını Devletimiz eliyle karşılayacağız. Şeyh Edebali’nin dediği gibi "İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın" ifadelerini kullandı.(YD-EFE)