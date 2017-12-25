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25 Aralık 2017 11:41

Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nda ’İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi

Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, farklı alanlarda açtığı kurslarla faaliyetlerini sürdürürken, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi konusunda da kurs programları düzenliyor.

Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nda ’İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi

25 Aralık 2017 11:41


Yaygın eğitim kapsamında faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi, her yaştan kişinin katılabileceği kurslar açılmaya devam ederken, istihdam sağlama ve kişisel gelişim kurslarının yanı sıra işçilerin güvenliği noktasında da açtığı kurslarla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.


Altıntaş Halk Eğitim Müdürü Halil Akbulut, ’’Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen ’İş Sağlığı Ve Güvenliği’ Kursu’nu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Halil Kurt veriyor. Kursa Altıntaş Meslek Yüksek Okulunda okuyan 103 öğrenci katılıyor’’ diye konuştu.(YD-EFE)




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