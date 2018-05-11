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11 Mayıs 2018 23:16

Altıntaş MYO’ dan 185 öğrenci mezun oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Altıntaş Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 185 öğrenci için tören düzenlendi.

Altıntaş MYO’ dan 185 öğrenci mezun oldu

11 Mayıs 2018 23:16


Hava şartlarından dolayı Meslek Yüksek Okulu Anfisinde düzenlenen Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nun Mezuniyet törenine Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Ferit Karabulut, AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Sinan Kılıçoğulları, öğretim üyeleri, daire amirleri ve öğrencilerin velileri katıldı.


Törende açılış konuşmasını yapan Altıntaş Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ahmet Sinan Kılıçoğulları, ’’Yüksek okuldan mezun olan öğrencilerimizin dikey geçiş sınavına katılarak 4 yıllık fakültelere ve açık öğretim fakültelerine geçme hakları bulunmaktadır. Yüksek okulumuzda her türlü imkanımız bulunmaktadır. Sosyal alanlarımız aktif şekilde sizlere hizmet vermiştir. Öğrencilerle sanayi kuruluşlarına eğitim gezisi düzenlenmiş öğrendikleri bilgiler yerinde gösterilerek bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmıştır. Bu eğitimlerimiz devam edecektir. Sizlerin topluma yararlı birer birey olacağınızdan şüphemiz yoktur. Bundan sonraki hayatınızda hepinize başarılar dilerim’’ dedi.


Hayatın içinde dönüm noktası denilebilecek önemli başlangıçlar olduğunu vurgulayan Başkan Ferit Karabulut, "Üniversiteden mezun olmaya geldiğiniz bugün, hayatınız boyunca belki de unutamayacağınız en önemli gündür. İş dünyasının büyülü atmosferine giriyorsunuz. Artık hayata atılıyorsunuz. İlham veren üniversitede okumuş olmanın, böyle üniversitede edindiğiniz her bilginin, deneyimin, iş hayatınız için kazanç olacağını göreceksiniz." diye konuştu.


Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yaptığı konuşmada, ’’Biz sizlerin, hem ülkemizin geleceğini hem de kendi geleceğinizi inşa etmek adına burada geçen yıllarınızı en iyi şekilde değerlendirdiğinizi düşünüyoruz. Ancak unutmayın ki hayat mücadelesi daha yeni başlıyor. Bundan sonraki hayatınızda başarılı olmak istiyorsanız sürekli kendinizi geliştirmeye devam etmelisiniz. Vaktinizi iyi değerlendirmeli, sürekli araştırmalı, sorgulamalı, yenilikleri takip etmeli, hedeflerinizden sapmadan kararlı bir şekilde yolunuza devam etmelisiniz’’ dedi.


Daha sonra ilk 3 dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.


Yağmurun kesilmesinden sonra dışarıda yapılan kep atma töreni sonrası, öğrenciler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.


Tören sonrası tüm misafirlere etli pilav ve ayran ikram edildi. (YD-EFE)




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