Sağlığı Teknisyeni Damla Kaya Oymak, öğrencilere bölgede yaptıkları toplum sağlığını ilgilendiren çalışmalar hakkında ve gelecekte de öğrencilerin iş sahasını oluşturabilecek konularla ilgili sunum yaptı.

Damla Kaya Oymak, yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimize su numunesi alımı ile ilgili genel bilgiler, alım sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, suyun laboratuvara ulaştırılması ile ilgili bilgiler ve biyosidaller konusunda eğitim verdik. Ayrıca okul laboratuvarında uygulamalı bir şekilde sudan bakteriyolojik ve kimyasal numunelerin nasıl alınacağını, komperatör cihazını kullanarak sularda klor ölçümünün nasıl yapılacağını gösterdik’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)