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23 Kasım 2017 10:58

Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin proje başarı

Kütahya’nın Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hazırladığı ’Akran Değerlendirme Sistemi’ isimli proje ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Ege Bölgesel Ödülü’nü kazandı.

Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin proje başarı

23 Kasım 2017 10:58


Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen ’Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ kapsamında Türkiye genelinde 3 bin 357 proje başvurusu yapıldı. Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özgür Ataç tarafından hazırlanan ’Akran Değerlendirme Sistemi’ isimli proje öğretim, yöntem ve teknikleri kategorisinde rakiplerini geride bırakarak bölgesel ödül almaya hak kazandı. Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Manisa MOSTEM Lisesinde düzenlenen Ödül törenine Şehit Polis Elvan Özbay Müdürü Raşit Kırcın, proje koordinatörü okul Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özgür Ataç ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger ve Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu katıldı. Yenilikçilik Ödülleri Manisa Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş tarafından takdim edildi.


Bölgesel ödül almaya hak kazanan projenin ’Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Bakanlık Ödülleri’ kapsamında da değerlendirmeye alındığı belirtildi.(YD-EFE)




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