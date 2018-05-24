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24 Mayıs 2018 12:12

Altıntaş’ın çehresini değiştirecek projeye başlandı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 3 milyon 500 bin TL’ye mal olacak taşkın koruma projesi ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Altıntaş’ın çehresini değiştirecek projeye başlandı

24 Mayıs 2018 12:12


Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Allah’ın izni ile taşkın projesi inşaatı başladı. Maliyeti 3 Milyon 500 bin TL olan bu projeyle ilçemizin çehresi değişecek. 6 ay içerisinde ihaleyi alan firma tarafından bitirilecek olan bu projede, 700 metrelik dere ıslah çalışmasının yanı sıra, 100 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde, önünde şelale bulunan muhteşem bir alan planlandı. Bu alanın etrafında yürüyüş yolları ve gerekli peyzaj çalışmaları bitirildiğinde, Altıntaş halkımız, İstiklal ve Bozbay mahallemizi kapsayan proje sayesinde, huzur içinde boş zamanlarını aileleriyle birlikte değerlendirecekler. Tüm çabamız göreve geldiğimiz günden beri, vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda ilçemizde yaşamasını sağlamaktır Bu projeye destek veren Başta Hükümetimize, Bakanımız Sayın Prof.Dr. Veysel Eroğlu’na, Milletvekillerimize, DSİ yetkililerine Şükranlarımı arz ediyorum. İlçemize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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