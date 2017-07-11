Altıntaş’ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

yılı münasebeti nedeniyle ilçe protokolü tarafından ilçe mezarlığındaki şehitlik ziyaret edildi.
15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılı münasebeti nedeniyle Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, İlçe Jandarma Komutan Vekili Uçar Hurma, İlçe Emniyet Amiri Sıraç Karakaya, Ak Parti İlçe Başkanı Selahattin Bayram ve protokol üyeleri, İlçe mezarlığında bulunan Hayri Şahin, Cafer Mavi, Mehmet Dayı, Mehmet Emin Borazan,Elvan Özbay isimli Şehit askerlerin mezarlarını ziyaret ettiler.Ziyarette ilçe Müftüsü tarafından Şehit askerlerin mezarı başında Kur’anı Kerim okunup dua edildi.
Mezarlık ziyaretinin ardından Şehitler için öğle namazını müteakip Altıntaş Merkez Camiinde Mevlit okutuldu.(YD-EFE)