Altıntaş’ta 2 bin 500 ton patates verimi bekleniyor

Arpa, buğday ve nohut hasadında bu yıl rekor verim alan Altıntaş ilçesinde yeni başlayan patates hasatında 2 bin 500 ton verim beklendiği açıklandı.

Çiftçilere alternatif gelir kaynağı olma yolundaki patates ,çiftçilerimize umut aşılıyor diyen Altıntaş İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, ’’Bu yıl yaklaşık 600 dekar alanda üretilen patatesten 2 bin 500 ton ürün elde edilebileceği öngörülmektedir. İlçemizde uygun iklim ve patates için temiz toprak yapısı ile kaliteli patates ürünü elde edilebilmektedir.

Şu an hasadın yeni başlaması nedeniyle fiyat oluşmadığını ancak kilogram fiyatının toptan 60-70 kuruş, perakende 1 TL ile 1 TL 25 kuruş arasında beklenmektedir’’ diye konuştu. YD -EFE)