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24 Mayıs 2018 12:10

Altıntaş’ta 272 saatlik ’Aşçı çırağı kursu’ sona erdi

Kütahya’nın Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ’Aşçı çırağı kursu’ sona erdi272 saatlik kursu tamamlayan 21 aşçı çırağı belge almaya hak kazandı.

Altıntaş’ta 272 saatlik ’Aşçı çırağı kursu’ sona erdi

24 Mayıs 2018 12:10

Kütahya’nın Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ’Aşçı çırağı kursu’ sona erdi


272 saatlik kursu tamamlayan 21 aşçı çırağı belge almaya hak kazandı.


Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ’Aşçı çırağı kursu’ 15 Kasım 2017 tarihinde başladı. Yaklaşık 7 ay süren kurs sona erdi.


Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Doyduk, yaptığı açıklamada, ’’Aşçı çırağı kursumuza 35 kişi başvurdu ve bu kursiyerlerden 21’i 272 saatlik teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayarak belge almaya hak kazandı.” dedi.


Doyduk, “Kurslarımızda amaçlarımız halkımızın ve kursiyerlerimizin meslek edinmelerine yardımcı olmaktır. Bu kursun üst seviyesi olan aşçı yardımcısı kursunu da açmak istiyoruz. Temel amacımız halkımızın taleplerine imkanlar ölçüsünde cevap vererek mesleki beceri ve seviyelerini yükseltmektir’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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