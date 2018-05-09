Altıntaş’ta ’’Adli Kalem İşleri Kursu’’ sona erdi

Hasan Akkanat’ın eğitmenliğini yaptığı kurs boyunca kursiyerler; dava hizmetleri, anayasal hak sorumlulukları, dosyalama sistemi, hukuk terminolojisi gibi konularda eğitim gördü. Toplam 23 kişinin katıldığı, 120 saat süren kursa devam edenler sertifikalarını aldı. Sektöre nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayan kursa katılan kursiyerler eğitimlerinin ardından avukatlık ofislerinde, dosyalama ve yazışma departmanlarında çalışabilecek

Vatandaşların her konuda eğitim almasının önemli olduğunu belirten, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Akbulut, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak açtığımız çeşitli meslek edindirme kurslarıyla birçok kişiyi meslek sahibi yapmaya devam ediyoruz. Özellikle kadınlara ve gençlere yönelik olarak hazırlanan kurslar, kentin eğitim seviyesini ve nitelikli çalışan sayısını yükselttiği gibi, kursiyerlerin mesleki ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlıyor" diye konuştu. (YD-EFE)