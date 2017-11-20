Altıntaş’ta bağlama kursu

Yerel Sanatçı Alihan Aydın tarafından Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri verilen kursa 7 ile 40 yaş arası 16 kursiyer katılıyor.

Alihan Aydın ,’’Bu kursla Türk Halk Müziğinin ve kültürümüzün önemli bir unsuru olan bağlamayı yaşatmak ve bunu nesiller boyu devam ettirmeyi amaçlıyoruz. 180 saatlik bağlama kursumuz Şubat 2018 tarihine kadar sürecek. Amacımız bağlamayı kursiyerlere tam anlamıyla öğretmek. Dönem sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce verilecek” diye konuştu.(YD-EFE)