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19 Haziran 2017 12:07

Altıntaş’ta bayram öncesi mezarlık temizliği

Altıntaş Belediyesinin temizlik ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Altıntaş ilçe mezarlığında temizlik çalışması yapıyor.

Altıntaş’ta bayram öncesi mezarlık temizliği

19 Haziran 2017 12:07


Altıntaş İlçesinde Ramazan Bayramı öncesi Belediye ekipleri, Altıntaş ilçe mezarlığında temizlik çalışması yapıyor.


Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, ilçe mezarlıklarında kapsamlı temizlik çalışması başlattıklarını belirterek, Ramazan öncesi mezarlıkların bakım onarım ve düzenlenme işlemlerinin tamamlanacağını söyledi.


Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Karabulut, "Vatandaşlarımız mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapmaları için ilçe genelindeki mezarlıklarımızda çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yaz sıcaklarının artmasına karşı olası bir yangın ihtimaline karşı da çevre düzenlemelerine önem veriyoruz" diye konuştu.(YD-EFE)




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