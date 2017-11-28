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28 Kasım 2017 10:00

Altıntaş’ta Cenaze Yıkama Kursu

Kütahya’nın Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, kadınlara yönelik Cenaze Yıkama Kursu açıldı.

Altıntaş’ta Cenaze Yıkama Kursu

28 Kasım 2017 10:00


Açılan kursta eğitim veren Huriye Pehlivan, "Kurs boyunca ölünün sekerat anından yıkama, kefenleme ve defnedilene kadar geçen sürede nelerin yapılacağıyla ilgili eğitim veriyoruz. Türkiye’nin her yerinde bayanlara yönelik gassal kurslarının açılması gereklidir. Altıntaş’lı bayanlar tarafından cenaze yıkama kursunun açılması bizden talep edildi. Bizler de bu talep doğrultusunda böyle bir kurs açtık. 16 kursiyerimize ölünün sekarat anından yıkama, kefenleme ve defnedilene kadar geçen sürede nelerin yapılacağıyla ilgili eğitim veriyoruz.Türkiye genelinde böyle kursların verilmesi kesinlikle şarttır. Çünkü herhangi bir deprem, afet, savaş gibi doğal bir durumda, cenazelerimizin son görevlerini yaptıracak birkaç bayanın olması gerekmektedir. Bundan dolayı da biz bu kursları açtık’’ ifadelerini kullandı(YD-EFE)




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