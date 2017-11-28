Altıntaş’ta Cenaze Yıkama Kursu

Açılan kursta eğitim veren Huriye Pehlivan, "Kurs boyunca ölünün sekerat anından yıkama, kefenleme ve defnedilene kadar geçen sürede nelerin yapılacağıyla ilgili eğitim veriyoruz. Türkiye’nin her yerinde bayanlara yönelik gassal kurslarının açılması gereklidir. Altıntaş’lı bayanlar tarafından cenaze yıkama kursunun açılması bizden talep edildi. Bizler de bu talep doğrultusunda böyle bir kurs açtık. 16 kursiyerimize ölünün sekarat anından yıkama, kefenleme ve defnedilene kadar geçen sürede nelerin yapılacağıyla ilgili eğitim veriyoruz.Türkiye genelinde böyle kursların verilmesi kesinlikle şarttır. Çünkü herhangi bir deprem, afet, savaş gibi doğal bir durumda, cenazelerimizin son görevlerini yaptıracak birkaç bayanın olması gerekmektedir. Bundan dolayı da biz bu kursları açtık’’ ifadelerini kullandı(YD-EFE)