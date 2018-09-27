Altıntaş'ta 'Filografi Kursu' açıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde haftada 4 gün verilecek olan Filografi kursu açıldı.

El Sanatları Öğretmeni Melike Naz Benli tarafından verilen kurs sonunda başarılı olan kursiyerler sertifika alacak.

Ülkemizde fazla tanınmayan bu sanatı yaşatmak için 12 kursiyerin eğitim alacağını belirten Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ahmet Doyduk, “Kursa katılanlar ülkemizde fazla tanınmayan bu sanatı yaşatmak için eğitim alıyorlar. Ahşap bir zemin üzerine çakılmış çiviler arasından teller geçirilip belli örgü teknikleri kullanılarak çeşitli desenler meydan getirilmesi sanatı olan filografi kursunda ilk etapta 12 kişi eğitim almaya başladı. Halk Eğitim Merkezinde verilen Filografi kursuna katılanlar, hem yeni bir meslek kazanmak, hem de ülkemizde fazla tanınmayan ve sabır gerektiren bu sanatı yaşatacaklardır.”dedi.(YD-EFE)