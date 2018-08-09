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09 Ağustos 2018 11:21

Altıntaş’ta futbol turnuvası

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Müftülük tarafından düzenlenen Yaz Kur’an Kursları öğrencilerinin katıldığı futbol turnuvası sona erdi.

Altıntaş’ta futbol turnuvası

09 Ağustos 2018 11:21


İlçe merkezi ve köylerde eğitim gören öğrencilerden oluşan takımların katıldığı turnuvanın final maçını Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Ferit Karabulut, İlçe Müftüsü Muammer Borlu Kurum amirleri ve vatandaşlar izledi. Final müsabakasını Merkez Mevlana Camii Akçaköy Camii sporu 4 - 3 yenerek kazandı. Turnuvada üçüncü Merkez Yeni Camii Spor oldu.


Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, ’’Amacımız çocuklarımızın boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi sağlamak ve onların birlikteliklerine ve kaynaşmalarına vesile olmak. Şampiyon olan takımımız başta olmak üzere, ikinci ve üçüncü olan takımlarımızı kutluyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen İlçe müftülüğümüze, hocalarımıza ve müsabakalar boyunca halı sahanın tahsisini veren Belediye Başkanı Ferit Karabulut’a teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.


Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri protokol tarafından verildi. (YD-EFE)




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