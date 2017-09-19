Altıntaş’ta ’genç çiftçi hibe destek’ projesi

Ayrıca, Beşkarış köyünde 1 çiftçiye ise 30 bin liralık, 450 adet tavuk yarkası ve tesis kurulumu desteği verildiğini belirten İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, genç çiftçileri tarım ve hayvancılığa yönlendirerek kırsal alanda genç çiftçilerin artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık dışında yürütülen tarımsal projeler tamamlandığını belirtti.

Projelerin yapılan kontrollerinde açıklamalarda bulunan Yıldız, ’’Genç çiftçi hibe projesine Altıntaş’ta 2017 yılında 173 çiftçimiz başvurdu ve 19 çiftçimiz hibe desteğinden yararlanmaya hak kazandı. İlçemize bu projeden 570 bin liralık bir katkı sağlanacak. 2018 yılındaki hedefimiz bu sayıyı daha da yukarıya çekmek daha fazla çiftçimizi bu destekle buluşturmak. 19 projedeni 14’ü hayvancılık projesi, onlarında tamamlanmasını bekliyoruz. En kısa sürede 14 genç çiftçimizi de destekleri ile buluşturacağız’’ ifadelerini kullandı. (YD - EFE)