Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 12:42

Altıntaş’ta ’genç çiftçi hibe destek’ projesi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, 4 çiftçiye toplam 120 bin TL tutarında ekipman desteği sağlandığı açıklandı.

Altıntaş’ta ’genç çiftçi hibe destek’ projesi

19 Eylül 2017 12:42


Ayrıca, Beşkarış köyünde 1 çiftçiye ise 30 bin liralık, 450 adet tavuk yarkası ve tesis kurulumu desteği verildiğini belirten İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, genç çiftçileri tarım ve hayvancılığa yönlendirerek kırsal alanda genç çiftçilerin artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık dışında yürütülen tarımsal projeler tamamlandığını belirtti.


Projelerin yapılan kontrollerinde açıklamalarda bulunan Yıldız, ’’Genç çiftçi hibe projesine Altıntaş’ta 2017 yılında 173 çiftçimiz başvurdu ve 19 çiftçimiz hibe desteğinden yararlanmaya hak kazandı. İlçemize bu projeden 570 bin liralık bir katkı sağlanacak. 2018 yılındaki hedefimiz bu sayıyı daha da yukarıya çekmek daha fazla çiftçimizi bu destekle buluşturmak. 19 projedeni 14’ü hayvancılık projesi, onlarında tamamlanmasını bekliyoruz. En kısa sürede 14 genç çiftçimizi de destekleri ile buluşturacağız’’ ifadelerini kullandı. (YD - EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç