Altıntaş’ta göletlere 18 bin yavru sazan bırakıldı

2018 yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında; Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünde üretimi gerçekleştirilen yavru sazan balıklarından Altıntaş’a tahsis edilen 18 bin adet yavru sazan balığı Altıntaş Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Zafertepeçalköy, Sevdiğin ve Yenikaraağaç köyleri göletlerine bırakılarak balıklandırma çalışması yapıldı.

Altıntaş Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, ’’Müdürlüğümüz tarafından Zafertepeçalköy’de bulunan gölete 10 bin, Sevdiğin göletine 4 bin, Yenikaraağaç göletine 4 bin olmak üzere toplam 18 bin adet sazan yavruları bırakılarak göletlerimiz balıklandırılmıştır. Balıklandırma çalışmalarımız her yıl devam edecek. Balık avcılığı esnasında amatör balıkçılarımızın boy ve kilo yasaklarına dikkat etmeleri göletlerdeki balık popülasyonunu arttıracaktır” diye konuştu. (YD-EFE)