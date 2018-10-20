Altıntaş'ta 'Hijyen kursu' açıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde öğrenci, esnaf ve çalışanların katıldığı ''Hijyen kursu'' açıldı.

Biyoloji Öğretmeni Mehtap Erdem tarafından Halk Eğitim Merkezi Ömer Halis Demir sınıfında açılan kursa 27 kursiyerin katıldığı bildirildi.

Eğitimde gıda ve su sektöründeki bulaşıcı hastalıklar, bulaşma yolları, enfeksiyon zinciri ve sık görülen hastalıklar; ağız yolu, temas ve hava yolu ile bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar; çalışanlara ve iş yeri sahiplerine yönelik yasal durum konuları anlatıldı. Kurs ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Hijyen eğitimi yönetmeliğine göre bazı iş yerleri, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme alanında faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların hijyen eğitimini almaları gerekmektedir. Bu bağlamda Halk Eğitim Merkezimize yapılan başvurular nezdinde hijyen eğitimi kursu açılmış olup başarıyla tamamlanmıştır. Kursumuza öğrencilerimizden isteyenlerde katılmıştır. Kursa katılarak hijyen eğitimi kursunu bitiren 27 kişi, kurs bitirme sertifikası almaya hak kazandı” denildi.(YD-EFE)