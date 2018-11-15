Altıntaş'ta Judo Kursu

Altıntaş Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından 'Judo Beyaz-Sarı kuşak' kursu açıldı.

Judo Antrenörü Ali Akay tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile Altıntaş İstiklal İlkokulunda 13 Kasım Günü başlayan kursun, 11 Mart 2019 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut, yaptığı açıklamada, “25 öğrencimiz judo kursuna katılmaktadır. Zevkli ve istekli geçen çalışmalarda her öğrenci judoyu öğreniyor. Çalışmalarımızı hafta içi 4 gün yapmaktayız. Öğrenciler hem spor yapmasını hem de sporcu ahlakını öğrenmiş oluyorlar” dedi.(YD-EFE)