Altıntaş’ta kadın giysileri dikim kursu açıldı

Usta öğretici Ayşe Aydın tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında verilen kadın giysileri dikim kursuna 15 kursiyerin katıldığı ve haftada 5 gün, 30 saat kurs verileceği bildirildi.

Branş dersleri içerisinde bluz dikimi, elbise dikimi, kadın pantolon dikimi, etek dikimi, kadın ceket dikimi ve tuvalet dikiminin bulunduğunu belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut, ’’Kurs süresince kursiyerlere kesim ve dikim öncesi işlemleri göstererek dikim gerçekleştirebilen nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kurs sonunda mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan kursiyerler giyim, hazır giyim sektöründe, atölyeler, hazır giyim işletmeleri, modaevi, butikler ve kendi iş yerlerinde çalışabilirler, ya da kendi giyeceklerini kendileri dikebilirler’’ diye konuştu.(YD-EFE)