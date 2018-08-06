Altıntaş’ta ’Katı yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursu’

Usta Öğreticiliğini Murat Yavuz´un yaptığı kursa 27 kursiyer katıldığı bildirildi. Kurs öğreticisi Murat Yavuz, yaptığı açıklamada, “Kursun öncelikli amacı çevreye duyarlı ve yakıt tasarrufu yapan kalorifer ateşçisi yetiştirmek. Daha da önemlisi ise çevreye zarar vermeden az enerji ile nasıl ısınabiliriz? Bu konuda kursiyerlerimize gerekli eğitimleri verebilmek. Toplam 48 saat olan kurs sonunda başarılı olacak kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından belge verilecektir“ diye konuştu.(YD-EFE)