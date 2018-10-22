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Altıntaş'ta KOSGEB Girişimcilik Kursu açıldı

Kütahya’nın Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde 20 kursiyerin katıldığı KOSGEB Girişimcilik Kursu açıldı.

Kütahya'nın Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde 20 kursiyerin katıldığı KOSGEB Girişimcilik Kursu açıldı.


Öğreticiliğini DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu Öğretim üyesi Dr. Fulya Mısırdalı Yangil'in yaptığı kursun 4 gün süreceği bildirildi.


Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kütahya KOSGEB İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında açılan ve Altıntaş Belediye Başkanlığı tarafından maddi olarak desteklenen KOSGEB uygulamalı girişimcilik kursu, gençlerin hibe programlarından faydalanabilmesini sağlayacak.


Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, yaptığı açıklamada, ''Belediye olarak ekonomiye katkı sağlamak ve profesyonel girişimciler yetiştirmek üzere Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan KOSGEB destekli ve uygulamalı girişimcilik kursuna maddi destek veriyoruz. Hükümetimiz işini kurmak isteyen gençlere 50 bin lirası hibe olmak üzere 100 bin lira faizsiz geri ödemeli destek kredisi veriyor. Ancak yasaların alt yapısı çok önemlidir. KOSGEB destekli belge istenmektedir. Altıntaş Belediyesi olarak bizde, Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan KOSGEB destekli, belgeli ve uygulamalı girişimcilik kursu destek verdik. Altıntaşlılar'ın girişimcilik azimlerini biz sadece belgelemek istiyoruz" diye konuştu.(YD-EFE)

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