2 Ağustos tarihinde Usta Öğretici Huriye Pehlivan tarafın verilen 135 saatlik kursa katılan öğrenciler, kursun son günü çeşitli yarışmalarla doyasıya eğlendiler.

Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde yapılan etkinliklerde çocuklar geleneksel yarışmalar olan halat çekme, çuval ve yumurta yarışı, sandalye kapmaca, yüz boyama, ip atlama, su taşıma oyunlarını oynadılar.

Kurs bitiminde konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, ’’Çocukların yaz tatilini en anlamlı ve faydalı bir şekilde değerlendirdiğine inanıyorum ve bu konuda ailelerine teşekkür ediyorum. Geleceğin mimarları olan çocukların manevi değerlere bağlı kalmaları ve yaşatmalarının önemini biliyoruz. İnançlı bir neslin ülkeyi daha güzel yarınlara taşıyacağından şüphemiz yok’’ diye konuştu. (YD-EFE)