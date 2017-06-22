Altıntaş’ta Kur’an Kursu öğrencileriyle iftar

Altıntaş Düğün Sarayında düzenlenen iftar yemeğine Ak Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Ak Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, AK Parti önceki dönem Kütahya milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Çavdarhisar Belediye Başkanı Haili Başer, Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, Altıntaş Ak Parti İlçe Başkanı Selahattin Bayram, Aslanapa AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahan, daire amirleri, Altıntaş Kız Kur’an Kursu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Verilen iftar yemeğinin sonunda dua eden Altıntaş Müftü Vekili Mikail Miral’ın ardından söz alan Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, ’’Mübarek Kadir Gecesinde yatılı kız kuran kursu öğrencilerimizle birlikte iftarını bizlerle açan Ak Parti Kütahya İl Başkanımız Ali Çetinbaş’a, Milletvekilimiz Mustafa Şükrü Nazlı’ya, önceki dönem Milletvekilimiz Hasan Fehmi Kınay’a, ilçe Kaymakamımız, Ak Parti ilçe başakanımız ve kurum amirlerimize, Aslanapa Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza, Cavdarhisar Belediye Başkanımıza, Aslanapa AK Parti İlçe Başkanımıza ve tüm katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum.İlçemiz sorunlarında her daim yanımızda olan sayın Vekilime,İl Başkanıma her zaman bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, ’’Pırıl pırıl bir nesil yetiştirmenin derdindeyiz.Yaz Kur’an kursları oldukça önemli. Ülkemizin geleceği için, fitne ve fesat odaklarını bir daha ülkemizde görmemek için her alanda eğitime önem vermeliyiz. Kızlarımızın yetişmesinde emeği geçen öğretmenlerimize ve bizleri bugün bir arada öğrencilerimizle bir araya getiren Altıntaş Belediye Başkanım Ferit Karabulut’a teşekkür ediyorum’’ dile konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, ’’Böylesine güzel ve anlamlı bir gecede, Kur’an öğrenen ve öğreten öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle bizleri bir araya getiren Altıntaş Belediye Başkanım Ferit Karabulut’a çok teşekkür ederim. İnançlı nesiller yetişmesi noktasında yaz Kur’an kursları oldukça önemli. 40 kız öğrencimiz Altıntaş’ta açılan yaz Kur’an kursunda eğitim görüyorlar. Rabbim öğretenlerden de razı olsun’’ifadelerini kullandı.

Altıntaş ilçesinde kılınan teravih namazı sonrası ilçedeki vatandaşlarla sohbet eden protokol üyeleri, sahur vakti ilçeden ayrıldı.(YD-EFE)