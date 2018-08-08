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08 Ağustos 2018 10:56

Altıntaş’ta Resim Kursu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Resim Kursu ilgi görüyor.

Altıntaş’ta Resim Kursu

08 Ağustos 2018 10:56


Usta öğretici Melike Dönmez yönetiminde açılan kurs Eylül ayında sona erecek.


Kursta kursiyerlere ilk 15 günlük süreçte kara kalem çalışmasının yapıldığını ifade eden Dönmez, "Daha sonra kuru ve sulu boya çalışmasına geçeceğiz. Bu kurs ile kursiyerler var olan yeteneklerini ortaya çıkaracaklar. Amaç, öğrencilere güzel bir meslek ve hobi kazandırmaktır." dedi.


Halk Eğitim Merkezinin sadece klasik kurslar açan bir kurum olmadığını vurgulayan Müdür Halil Akbulut, " Halkımıza yeni hizmetler sunmak zorundayız. Resim kursumuzda bunlardan biri. Teorik ve uygulamalı çalışmalarla arkadaşlarımız resim sanatını en güzel biçimde öğrenebileceklerdir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda yeni kurslar açmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (YD-EFE)




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