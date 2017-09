Altıntaş’ta ’sağlıklı besleniyoruz’ projesinin ilk ürünleri

Anaokulu öğrencilerinin bakım ve yetişme aşamasında her an gözlemlediği, projenin çok başarılı olduğunu vurgulayan Altıntaş Anaokulu Müdürü Şafak Asırlı, ’’Ekolojik sera yapılarak salkım domates, salatalık, biber, patlıcan ve çilek Altıntaş Anaokulu öğrencileri tarafından ekilmişti. Bahçenin yaz aylarında bakımını yapan öğrencilerimiz, nihayet ürünleri dalından toplama fırsatı buldular. Kendi yetiştirdikleri sebze ve meyveleri yemeye doyamadılar. Kaymakamlık desteğiyle yapılan cam sera ve bu yıl eklenen açık serayla daha fazla urun ekilmesi planlanıyor. Projenin sürekliliğini sağlayan ve genişletme fırsatı sunan Milli Eğitim Müdürlüğümüz çocuk odaklı eğitimin her daim olmasını ve çocukların her alanda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı’’ ifadelerini kullandı.(YD -EFE)