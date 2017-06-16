Altıntaş’ta şehit aileleri ve gazilere iftar

Altıntaş Kaymakamlığı Sosyal Tesisleri’nde verilen iftar yemeğine Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Bayram, Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Ataselim, İlçe Emniyet Amiri Sıracettin Karakaya, İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş Şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Yemekte kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ferit Karabulut, ’’Kaymakamlığımızın Gazi ve Şehit aileleri için düzenlediği iftar programında sizlerle olmanın onurunu yaşıyorum. Böylesine maneviyatı yüksek bir etkinliği düzenlediği için sayın Kaymakamım Musa Kazım Çelik’e teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum’’dedi.

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ’’Sizlerle bir arada iftar yapmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Şehitlerimizin yakınları olan sizler bizlerin başımızın tacıdır. Devlet ve millet olarak her zaman sizlerin yanınızdayız.

Bu vesileyle şehitlerimize rahmet diliyorum, hayatta olan gazilerimize ve şehit yakınlarımıza da hayırlı ve mutlu ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Musa Kazım Çelik Şehit yakınlarıyla ve gazilerle tek ilgilendi sorunlarını dinledi.

İftar yemeği İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş’ın yaptığı duanın ardından sona erdi. (YD-EFE)