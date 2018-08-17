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17 Ağustos 2018 11:17

Altıntaş’ta tekstilde iş birliği protokolü

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Altıntaş Moda Tekstil arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Altıntaş’ta tekstilde iş birliği protokolü

17 Ağustos 2018 11:17


Altıntaş ilçesinde açılacak olan tekstil fabrikasındaki kurs ihtiyacını karşılamak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu ve Altıntaş Moda Tekstil Ortağı Tekin Çamlıyurt tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında işbirliği protokolü imzalandı.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde imzalanan işbirliği protokolü hakkında bilgiler veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, "İlçemizde açılan tekstil fabrikasına ihtiyaç duyulan meslek elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak üzere imzalamış olduğumuz protokol kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz tarafından gerekli eğitimlerin verilmesi ve belgelendirilmesi çalışmalarını gerçekleştireceğiz. İlçemizin kalkınmasına ve işsizlik oranının azalmasına katkı sağlayacak bu kursların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


İmza töreninde Şube Müdürü Serdar Sarıyar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut ve Altıntaş Moda Tekstil Ortağı Derviş Sayhan hazır bulundu.(YD-EFE)




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