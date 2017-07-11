Altıntaş’ta TOKİ 3. etap heyecanı

etap 512 konut için konut belirleme kurası, Altıntaş Belediyesi Düğün Sarayında düzenlenen kura çekim töreni ile gerçekleşti.

Düzenlenen törene Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Bayram TOKİ satış pazarlama uzmanı İbrahim Etem Topçu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kura çekiminde konuşma yapan Kaymakam Musa Kazım Çelik, ’’TOKİ kura çekiminin 15 Temmuz haftasına rast gelmesi büyük bir ayrıcalık oldu.Ülkemizi zor durumda bırakmak isteyenler bu yaptığımız törenlerle ilerlediğimizi, büyüdüğümüzü gördükçe gerekli dersi alacaklardır’’dedi.

Daha sonra törende konuşan Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, ’’Sizler yatırım yapıyorsunuz, ilçemiz sizler yatırım yaptıkça büyüyor. Kütahya’nın en büyük organize sanayisini onaylattık.İnşallah yıl sonuna doğru parselleri yatırımcılara vermeye başlayacağız. Birçok aile ilçemize çalışmak için gelecek. Bunun için ne lazım, elbette ev lazım. İşte sizler bu ihtiyacı karşılamak için gereken yatırımı yapıyorsunuz. Hepinize konutlarınız hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

Kura çekimi Kaymakam Musa Kazım Çelik’in kurada çektiği ilk isim olan Süleyman Çakır’ın isminin okumasıyla başladı ve daha sonra noter huzurunda çekilen kura ile 512 konutu hak kazananlar tespit edildi.(YD-EFE)