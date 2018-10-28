Altıntaş'ta traktör kazası: 1 ölü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi öldü.

Kaza, Altıntaş ilçesine bağlı Altıntaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altıntaş köyündeki arazisinde çift süren 54 yaşındaki Ahmet Yavuz, işini bitirdikten sonra traktörün arkasındaki pimi çıkarmak istedi. Bu sırada geri viteste olan traktör hareket ederek Ahmet Yavuz'un üzerinden geçti. Tarlanın yanında bulunan diğer çiftçiler traktörü durdurdu. Kazada Ahmet Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.