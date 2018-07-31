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31 Temmuz 2018 11:06

Altıntaş’ta ücretsiz KPSS Kursu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, ücretsiz Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Kursu açıldı.

Altıntaş’ta ücretsiz KPSS Kursu

31 Temmuz 2018 11:06


Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan ücretsiz kursa 35 aday katılıyor. Ortaöğretim mezunlarına yönelik KPSS kursunda, matematik, genel kültür, tarih ve Türkçe branşlarında dersler veriliyor.


Altıntaş Halk Eğitim Müdürü Halil Akbulut, yaptığı açıklamada, ’’KPSS kursu, haftanın 5 günü devam edecek. Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü , KPSS’ye girecek olan çalışan adayları da düşünerek, kursları akşamları düzenledi. 4 eğitmenin görev aldığı KPSS hazırlık kursları ,KPSS sınavına kadar devam edecek’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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