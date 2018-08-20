Altıntaş’ta uyuşturucu operasyonu

İlçeye bağlı Gecek Köyü yakınlarında gerçekleştirdikleri rutin asayiş uygulama noktasına yaklaşan minibüsten bir cismin atıldığını fark eden jandarma ekipleri minibüsü durdurdu.

Yapılan incelemede atılan cismin bir torba içerisindeki 100 adet uyuşturucu hap olduğu belirlendi.

Bunun üzerine minibüsteki şüpheliler F.C. (34) ve D.I. (22) gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Savcılık kararı ile şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, elbiseler içerisine gizlenmiş 248 uyuşturucu hap daha ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (YD-EFE)