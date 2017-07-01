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01 Temmuz 2017 22:41

Altıntaş’ta yangın, 2 katlı ev ve tek katlı ahşap bina kül oldu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Gökçeler köyünde, akşam saatlerinde çıkan yangında 2 katlı ev ve ardiye olarak kullanılan tek katlı ahşap bina kül oldu.

Altıntaş’ta yangın, 2 katlı ev ve tek katlı ahşap bina kül oldu

01 Temmuz 2017 22:41


Edinilen bilgiye göre, Gökçeler Köyü Muhtarı Zühtü Erbay’a ait 2 katlı betonarme ev ve ardiye olarak kullanılan tek katlı ahşap bina çıkan yangında kül oldu.


Yangın, Altıntaş Belediyesi itfaiye ekipleri, Aslanapa Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman işletme müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin ve köyde yaşayan vatandaşların yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken büyük maddi hasar meydana geldiği bilidirildi.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.(YD-EFE)




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