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21 Temmuz 2018 11:46

Altıntaş’ta yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde açılan yaz Kur’an Kursları’na yoğun ilgi gösterildiği açıklandı.

Altıntaş’ta yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi

21 Temmuz 2018 11:46


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 25 Haziran, 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında açılan yaz Kur’an Kursları Altıntaş merkez ve köylerindeki cami ve Kur’an kurslarında yoğun katılımla devam ediyor.


Altıntaş İlçe Müftü Vekili Mehmet Ali Damar, devam eden kurslardaki öğrenci ve öğreticileri ziyaret etti. Damar, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, ’’2018 yılı yaz Kur’an kurslarının öğrenciler ve öğreticiler için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Amacımız Kur’an öğretmenin yanı sıra, öğrencilerimize dinimizin kurallarını ve edep, adap kavramlarını aşılamak. Onların ülkemiz için faydalı birer birey olarak yetişmesine katkı sağlamak. Öğrencilerden kurslarda öğrendiklerini unutmamalarını ve hayatları boyunca tatbik etmelerini istiyoruz’’ diye konuştu.(YD-EFE)




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