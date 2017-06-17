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17 Haziran 2017 17:20

Altıntaş’ta yeni su kaynağı sevinci

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yeni su kaynağı sevinci yaşanıyor.

Altıntaş’ta yeni su kaynağı sevinci

17 Haziran 2017 17:20

İlçede su sorununu uzun yıllar sonlandıracak projede sona gelindiğini belirten Belediye Başkanı Ferit Karabulut, ’’İlçemiz Pınarbaşı mevkiinde yaptığımız sondaj çalışmaları neticesinde yeni su kaynağımız Altıntaş’ın su ihtiyacı yönünden oldukça rahatlatıcı oldu. Yaptığımız yeni depo ve hat çalışmaları Cumhuriyet Mahallesinin bağlantısı bitti Hürriyet Mahallesi ve İstiklal Mahallesi TOKİ binalarına kadar geldik. Yaklaşık 5 kilometre mermer kanal kazarak ilerliyoruz. Suyumuz ilçemize bereketli ve şifa olsun inşallah’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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