Amatör spor kulüplerine destek

İlçede faaliyet gösteren Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü, Gediz Gençlik Kulübü, Muhipler Fatih Spor Kulübü, Gediz Dayınlar Spor Kulübü ve Gediz Gücü Spor Kulüpleri Başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Akçadurak ile Belediye Meclis Üyeleri Erol Altıntaş, Hikmet Vuran ve Şerif Ahmet Demir, kulüp başkanlarına maddi destekte bulundu.

Başkanlardan spor kulüplerinin sorunlarını dinleyen Başkan Akçadurak, belediye olarak spor kulüplerine ellerinden geldiği kadar destek verdiklerini belirtti.

Akçadurak, “Amatör spor kulüpleri çocukların ve gençlerin spor yapması için imkânlar sağlamakta, onların ahlaklı, sorumlu, düşünen ve kendi kararlarını veren özgür bireyler olarak yetişmeleri için gayret sarf etmektedirler. Sahalarımızın ve spor tesislerimizin bakımlarını da rutin olarak yapıyoruz. Tüm spor kulüplerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Amatör Spor Kulüp Başkanları da Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a kulüplerine ve amatör spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.(EFE)