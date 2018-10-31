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Ambulans helikopter 1 günlük bebek için havalandı

Kütahya’da dünyaya gelen 1 günlük bebek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hava ambulansıyla Kütahya’da İstanbul’a nakledildi.

Kütahya'da dünyaya gelen 1 günlük bebek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hava ambulansıyla Kütahya'da İstanbul'a nakledildi.


Kütahya'da 1 gün önce Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen henüz adı bile konmamış bebeğin kalp rahatsızlığı nedeni hava ambulansı talep edildi.


Kütahya Dumlupınar Stadyumuna iniş yapan Ambulans Helikopter 112 sağlık ekiplerince alana getirilen bebeği aldıktan sonra minik bebeği İstanbul'a sevk etmek için havalandı.

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