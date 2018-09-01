Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin başarısı

Anadolu İmam Hatip Lisesi bu başarısı ile Kütahya’daki okullar arasında tek okul oldu. Disiplinli ve sadece işiyle ilgilenen öğretmelerle çalıştıklarını belirten Okul Müdürü Ahmet Yıldırım, ’’Okulumuz, 2016 yılında İstanbul Hukuk Fakültesine 2017 yılında Ankara Hukuk Fakültesine 2018 yılında Isparta Hukuk Fakültesine öğrenci göndermiştir. Bu başarı Kütahya’da bir ilktir. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra daha fazlası için aynı azimle devam edeceğiz’’ diye konuştu.