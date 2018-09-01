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01 Eylül 2018 11:47

Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin başarısı

Kütahya’nın Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2016 yılından itibaren 3 yıl üst üste Hukuk Fakültesi’ne öğrenci gönderme başarısıyla Kütahya’da bir ilki başardı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin başarısı

01 Eylül 2018 11:47


Anadolu İmam Hatip Lisesi bu başarısı ile Kütahya’daki okullar arasında tek okul oldu. Disiplinli ve sadece işiyle ilgilenen öğretmelerle çalıştıklarını belirten Okul Müdürü Ahmet Yıldırım, ’’Okulumuz, 2016 yılında İstanbul Hukuk Fakültesine 2017 yılında Ankara Hukuk Fakültesine 2018 yılında Isparta Hukuk Fakültesine öğrenci göndermiştir. Bu başarı Kütahya’da bir ilktir. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra daha fazlası için aynı azimle devam edeceğiz’’ diye konuştu.




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