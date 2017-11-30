Anadolu Lisesi öğrencilerinden kültür gezisi

25 öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı gezide Bursa’nın tarihi mekanları ziyaret edildi.

Okul Müdürü Hakkı Kurnaz gezi ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Bursa gezimize ilk olarak Cumalıkızık köyünde kahvaltı yaparak başladık. Kahvaltıdan sonra Cumalıkızık´ın sokaklarını, tarihi evlerini gezdik. Daha sonra hayvanat bahçesini gezdik. Ardından Bursa Ulu Camsine uğradık. Caminin içini gezerek tarihi, mimarisi ve özellikleri hakkında öğrencilere bilgi verdik. Gezimizde tarihi Pirin Hanı’nı ziyaret ettik. En son ecdadımız Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerini ziyaret ederek öğrencilerimizle birlikte dua ettik’’ diye konuştu.(YD-EFE)